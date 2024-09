Traffico Roma del 15-09-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2024) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati in studio Sonia cerquetanidi rientro sulla via Pontina code tra Castelno e Spinaceto versonulla da segnalare al momento sulle altre strade ed autostrade della capitale e per agevolare la circolazione oggi domenica fino alle 22 mezzi pesanti Fermi quelli con peso superiore alle 7,5 tonnellate sull’intera rete viaria Nazionale sulla tangenziale est per lavori è chiusa la rampa per la Prenestina in direzione di San Giovanni inevitabili le ripercussioni in viale dello Scalo di San Lorenzo e nella zona di Portomaggiore per il trasporto pubblico chiuse sulla linea a della metropolitana per lavori di ristrutturazione le stazioni di Furio Camillo e Spagna i treni di transitano senza fermare maggiori dettagli il su queste ed altre notizie sul sito.luceverde.