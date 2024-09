Sylvester Stallone è ancora l’irresistibile re di Tulsa

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 15 settembre 2024) Nell’immaginario collettivosarà sempre uno a scelta tra Rocky e Rambo, eroi tormentati e malinconici, spietati ma mossi sempre da intenzioni nobili. Ma di lui c’è in tv una versione completamente diversa, furba, scaltra e irresistibile, quella che torna oggi su Paramount + inKing. La serie, prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios, è un gioiellino che mixa azione, omicidi e dramma a una buona dose di iroinia e leggerezza, complici dialoghi brillanti e personaggi divertenti. Che fanno riferimento a lui, Dwigth Manfredi, capo supremo di una banda di delinquenti che ha stravolto la tranquilla vita diKing: cosa accade nella seconda stagione Nella prima stagione, che ha debuttato qui da noi il giorno di Natale del 2022, il mafioso Dwight, dopo venticinque anni, usciva dal carcere per essere relegato in Oklahoma dalla sua famiglia.