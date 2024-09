Sramkova-Kartal oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Monastir 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Rebeccase la vedrà contro Sonaynella finale del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località tunisina. Entrambe sono fuori dalle prime cento tenniste del mondo e vanno alla caccia del loro primo titolo a livello di circuito maggiore. La slovacca è la giocatrice più esperta ed in semifinale ha avuto la meglio in due set nei confronti della nostra Lucia Bronzetti. La ventiduenne britannica, che è partita addirittura dalle qualificazioni, nel penultimo atto ha approfittato del ritiro per problemi fisici della tedesca Eva Lys avvenuto nelle battute conclusive del primo set. Le due si sono già incontrate nel 2023 sul circuito minore e in quella circostanza fu in tre parziali proprio, che partirà favorita secondo le quote dei bookmakers.