Nanotecnologie invenzioni giganti

(Di domenica 15 settembre 2024) Vengono già impiegati nei più sofisticati strumenti elettronici come nei tessuti e in tanti prodotti di largo consumo. Ma grazie alle dimensioni «infinitesimali» che oggi raggiungono, avranno sempre più spazio in molti altri settori, dalle terapie mediche all’edilizia. Si chiamano «frutti della passione» ma non si trovano sul banco del mercato, perché con quelli esotici condividono solo la forma. Sono capsule di vetro nanometriche, contenenti «semi» di oro ancora più piccoli che possono interagire con la radiazione X e aiutare a focalizzare l’effetto terapeutico della radioterapia dove è necessario, limitandone gli effetti collaterali.