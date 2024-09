Monza-Inter 1-1 rallentamento! Un dato dimostra la parità | le statistiche

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024)1-1, così termina la quarta giornata della Serie A 2024-2025: queste ledel match, con unche spicca nel contesto diassoluta tra i due club. LA PRESTAZIONE –termina con il punteggio di 1-1. I nerazzurri si rendono protagonisti del rendimento meno convincente di questo inizio di stagione, con una sterilità in fase di costruzione dell’azione offensiva che potrebbe essere spiegata facendo riferimento all’assenza di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. A ciò si aggiunge anche una inusuale disattenzione in fase difensiva, sperimentata in varie occasioni tra cui quella che ha portato al gol del momentaneo vantaggio dei brianzoli da parte di Dany Mota.