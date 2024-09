MLS Messi protagonista al ritorno in campo | due gol e un assist nel successo dell’Inter Miami

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Lionelè tornato ine l’ha fatto a modo suo. Dopo l’infortunio alla caviglia, l’argentino ha infatti guidato l’Interalla vittoria contro il Philadelphia Union realizzando due gol e un. 3-1 il punteggio del match di Major League Soccer di scena al Chase Stadium di Fort Lauderdale, in cui la franchigia della Florida è andata in svantaggio dopo appena 2 minuti, ma ha ribaltato la sfida grazie a, a segno prima al 26? e poi al 30?. A calare il tris è stato invece Luis Suarez, servito al 98? proprio da. L’Interresta così al comando della Eastern Conference con 10 punti di vantaggio sul secondo posto. Potrà però contare per il finale di stagione sulla Pulce, che non giocava addirittura dallo scorso 1° giugno tra impegni con l’Argentina e infortuni.