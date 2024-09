LIVE Beach soccer Europei 2024 in DIRETTA | l’Italia sfida il Portogallo per confermare il titolo continentale

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi Italia-, finale deglidi. Sulla sabbia di Alghero, la formazione di Emiliano Del Duca vuole tentare di replicarsi dopo il successo ottenuto nella passata stagione, sempre nella località sarda. Ad attendere gli azzurri ci sarà la compagine lusitana, una delle più competitive in Europa e avversario di grandello chedovrà superare per portare a casa il trofeo. Un percorso lungo quello intrapreso dalla formazione azzurra. Dopo aver vinto il girone eliminatorio a Tirrenia nei primi di luglio, la compagine di Del Duca ha passato il girone A delle Superfinals al secondo posto, battendo Estonia e Germania prima di perdere con la Spagna.