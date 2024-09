F1 GP Azerbaijan Wolff | Meglio di quanto ci aspettassimo ma non ci illudiamo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) “Prenderemo il lato positivo di oggi, ovvero che siamo riusciti a portare una macchina sul podio”. Sono queste le parole del team principal della Mercedes Totodopo il Gran Premio dell’. “Abbiamo visto che si stava facendo tesa davanti e che alla fine si è conclusa con Sainz e Perez a muro. Ereditare un podio e finire terzi èdici, ma non ci stiamo illudendo. In termini di ritmo, oggi eravamo quinti. Analizzeremo la gara e il weekend nel loro insieme. La seconda metà del nostro Gran Premio con le gomme Hard è stata incoraggiante. George è riuscito a tenere sotto controllo le temperature ed è riuscito a mantenere un ritmo sostenuto nelle fasi finali. È stato più difficile per Lewis con il traffico che ha dovuto affrontare, ma a tratti ha mostrato una buona velocità.