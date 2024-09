Antonino Spinalbese su Belen | Non era facile stare con lei litighiamo ancora

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 15 settembre 2024) Nella puntata di Ciao Maschio, programma condotto da Nunzia De Girolamo, del 14 settembre,è tornato a parlare del legame conRodriguez: la coppia si è lasciata ormai da tempo, ma il rapporto non si è mai “interrotto” per la figlia, Luna Marì.restituisce al pubblico un ritratto senza freni, ma sincero, di quelli che sono i reali contatti con la mamma di sua figlia.parla del rapporto conRodriguez a Ciao Maschio Ripartenza con il botto per Ciao Maschio e Nunzia De Girolamo, che nella prima puntata, andata in onda il 14 settembre 2024, ha ospitato, ex diRodriguez e padre di Luna Marì. Tra loro c’è stata una relazione non molto lunga, a dire il vero: si sono lasciati poco dopo la nascita della figlia.