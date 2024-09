WTA Monastir 2024 Lucia Bronzetti sconfitta in semifinale da Sramkova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Si ferma inil cammino dinel WTA di. Sul cemento tunisino la tennista romagnola è statadalla slovacca Rebecca, numero 136 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco. Sicuramente un’occasione persa per, che partiva favorita nel pronostico. L’azzurra ha sofferto tanto con la seconda, vincendo solo il 40% dei punti, concedendo anche otto palle break. Inizio di partita subito in salita per, che perde immediatamente il servizio. L’azzurra reagisce nel quarto gioco, trovando il controbreak che la porta sul 2-2., però, strappa nuovamente la battuta all’azzurra nel settimo game e poi replica nuovamente anche nel nono, andando a chiudere la prima frazione in suo favore per 6-3. Nonostante il set perso,parte bene nel secondo parziale con il break in apertura.