Torna la Fitwalking for Ail in 35 città

(Di sabato 14 settembre 2024) Sabato 28 e domenica 29 settembrel'appuntamento con la Fitwalking for AIL, la camminata solidale non competitiva organizzata da AIL per raccogliere fondi per sostenere la ricerca e l'assistenza dei pazienti con tumori del sangue e dei loro famigliari. Fitwalking for AIL, giunta alla 8 edizione, continua a crescere in tutta Italiando protagonista in ben 35, da nord a sud, nell'ultimo weekend di settembre. Ai Parchi di Nervi a Genova, quest'anno Capitale europea dello sport, dalle ore 9 di sabato 28 settembre sarà allestito il Villaggio nazionale dell'evento.