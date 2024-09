Tennis | Italia alle Finals di Coppa Davis se… Lo scenario

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 14 settembre 2024) Gli azzurri sono partiti, davvero, con il piede giusto e domani dovranno compiere l’ultimo passettino per staccare il prezioso biglietto per la fase successiva di questa competizione che vede la nostra formazione come campione del mondo in carica dopo la grande impresa della passata stagione ispirata, soprattutto, da un Jannik Sinner che per adesso non fa parte del team che sta giocando in questi giorni. Fortunatamente, però, Filippo Volandri può contare su una varietà di talenti che stanno traghettando il nostro movimento sportivo verso i caldi lidi della promozione al turno che verrà. La Nazionalena diha fin qui sconfitto Brasile e Belgio, faticando un pochino. Per completare l’opera, la formazione tricolore dovrà cercare di sconfiggere anche l’Olanda. Ma se non ci riuscisse? L’andràdise Ecco tutto le combinazioni possibili.