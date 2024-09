Studentati da bocciare | Non servono al quartiere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) I comitati dicontestano il programma per il completamento del Polo istituzionale di via Grigna, che prevede alloggi per gli universitari fuori sede, il capolinea della metropolitana e un parcheggio al servizio dei pendolari nell’area attorno alla sede della Provincia e dalla Questura. Chiedono che il progetto sia sottoposto a Valutazione ambientale strategica. Nel mirino, residenze e alloggi universitari per gli studenti fuori sede iscritti alle università statali di Milano (57mila metri cubi di cemento): serviranno gli studenti che gravitano su Milano, visto che quelli che studiano a Monza sono decisamente meno, sosten gono i comitati.