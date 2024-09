Sky ed Eutelsat sperimentano streaming video negli Hotel con tecnologia DVB-Native IP

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 14 settembre 2024) Il consumo dicontinua a crescere globalmente, ma garantire un'esperienza di alta qualità, indipendentemente dalla rete disponibile, è ancora una sfida. Nel settore alberghiero, quando gli ospiti vogliono guardare contenuti popolari, soprattutto eventi sportivi in diretta, l'impatto sulla connettività del locale può essere significativo. In aree scarsamente collegate, problemi come la latenza, la limitata larghezza di banda e la mancanza di pacchetti dati a prezzi accessibili complicano ulteriormente il compito per le emittenti e i fornitori di media, che devono riuscire a offrire contenutidi qualità su qualsiasi dispositivo.Gli ospiti di oggi si aspettano servizi comeon-demand, catch-up e un'esperienza multischermo dal vivo, e i fornitori di media vogliono soddisfare questa domanda con un'offerta di ospitalità di tipo OTT.