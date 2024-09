Promozione Villa San Martino come un treno in casa della Vigor Castelfidardo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 14 settembre 2024) Doppietta di Balleroni su due calci da fermo e firma finale di Tatò. Assenze importanti nella formazione di Malavenda VALLESINA, 14 settembre 2024 – Partita equilibrata sul piano del gioco ma dal risultato che fa pensare ad una supremazia totale che non c’è stata. La formazione di Malavenda, priva di diversi titolari importanti, ha avuto una grossa opportunità ad inizio partita di passare in vantaggio ma poi si è contratta adattandosi all’avversario. IlSansi è dimostrata squadra solida, con la regia di Paoli che fa la differenza, ed è passata in vantaggio sul finire del primo tempo su un calcio da fermo deviato. Nella ripresa raddoppio ancora su calcio di punizione e poi il sigillo del 3-0 di Tatò.: Censi, Magi, Perna, Bandanera, Calligari, Mosca, Ballarini, Gioielli, Storani, Ascani, Kurti. (A disp.