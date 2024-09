Officina Pasolini dal 19 settembre riparte la nuova programmazione

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 settembre 2024)DELLE ARTI PIER PAOLOdirezione artistica Tosca Teatro Eduardo De Filippo Viale Antonino di San Giuliano 782 – ROMA2024 Da giovedì 19 a sabato 21STATI GENERALI DELLO SPETTACOLO promosso da Musica Che Gira, UNITA, Left Wing in collaborazione condelle Arti Pier Paolo, Fondazione Centro Studi Doc, ALI I Lunedì 23 e martedì 24– ore 21 L’ISTRUTTORIA di Peter Weiss regia di Daniele Salvo Mercoledì 25– ore 21 IL RITMO E L’OSSESSIONE regia di Manfredi Lucibello voce narrante Benedetta Porcaroli Venerdì 2715:30-18:30 Open day in occasione del nuovo bando di iscrizione a, tre giorni speciali per conoscere e approfondire le opportunità offerte dal Laboratorio artistico con Niccolò Fabi, Massimo Venturiello e Simona Banchi 20:00 METTILA DA PARTE Orientarsi e formarsi nel ...