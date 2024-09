Messaggi inquietanti su una scuola | la polizia arresta un ex studente 23enne

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 14 settembre 2024) Un ragazzo di 23 anni è statoto per aver pubblicato sui social delle frasi minatorie su una, laindaga Poco dopo le 8 di venerdì mattina, ladi Bruges si è recata presso il Sint-Andreaslyceum e l’area circostante a Sint-Kruis. A mobilitare così tante unità sarebbe stato un ex, oggi di 23 anni, che sui propri social aveva pubblicato alcune immagini dellacon allegati deiche potevano essere facilmente interpretabili come minacciosi. Questi scatti incriminati, infatti, sono circolati con una didascalia inquietante sulla quale c’era scritto: “Mi troverete al telegiornale“. Sullo sfondo c’era il cortile dellain una foto che probabilmente è stato immortalato poco prima dell’ingresso dei vari studenti. Un ragazzo è statoto per alcune frasi sospettose (Pixabay) – Notizie.