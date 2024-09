La Juventus di Thiago Motta è in ritardo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 14 settembre 2024) Dopo la Roma ecco l'Empoli: due pareggi di fila che hanno gelato gli entusiasmi di inizio stagione per ladi. In entrambe le occasioni un filo rosso: gioco lento e macchinoso, possesso palla dominante (70% contro i toscani) ma sterile. Pochi tiri in porta e nel finale di entrambe le partite qualche rischio di troppo corso dalle parti di Di Gregorio e Perin. Non si può ancora parlare di delusione o far suonare gli allarmi, però va evidenziato che la squadra diappare indietro nella costruzione del suo calcio. E' come se improvvisamente lafosse tornata simile a quella degli stenti estivi. Le amichevoli erano state archiviate alla voce "cadute necessarie per crescere" dopo la partenza lanciata in campionato.