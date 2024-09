Grifo la squadra di Faroni I cambi sono solo al vertice

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024)a ilmatante le conferme nella grandedi Javier. Il nuovo presidente del Perugia ha reso noto l’organigramma societario, le figure che lavoreranno al suo fianco nella sua nuova avventura che ha come obiettivo quello di far crescere la società biancorossa. In alto sia, ma continueranno a lavorare per il Perugia tanti volti già noti a Pian di Massiano. Non è nell’organigramma Pierpaolo Triulzi, figura però centrale del progetto biancorosso. Triulzi sarà infatti consigliere del presidente e seguirà in prima persona la società quandosarà in Argentina. L’altra figura centrale della società è Garcia Borras che è il nuovo direttore generale del, mentre a Mauro Ricci è stato affidato il ruolo di Responsabile delle relazioni istituzionali.