Divertenti colorati e griffati sono la nota eccentrica che dà un twist in più ai modelli più celebri

(Di sabato 14 settembre 2024) La tendenza era già esplosa durante l’estate, ma la mania per i charms da borsa non sembra arrestarsi e per l’autunno 2024 diventa ancora più dilagante. Il motivo di tanto successo? È un modo semplicissimo, divertente e attira sguardi per rinnovare e sdrammatizzare soprattutto le borse iconiche o dallo stile senza tempo. Dando loro un appeal tutto diverso. In passerella e nello street style è infatti sotto gli occhi di tutti quanto pupazzetti e forme insolite facciano capolino dalle it bag più amate dai fashionisti. Nessun limite alla fantasia. Posessere animaletti come quelli che abbiamo a casa, pupazzetti dell’infanzia, ciondoli trompe l’oeil e piccoli capolavori di artigianato.