Campobasso-Torres oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

(Di sabato 14 settembre 2024) Ecco tutte le informazioni inerenti la, l’, latv e lodi, match dello stadio Antonio Molinari valevole per la quarta giornata del campionato italiano di. La compagine molisana, dopo aver raccolto una vittoria e due sconfitte nelle prime tre gare, vuole tornare al successo per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica., come seguire il match La formazione sarda, dal suo canto, arriva dal pareggio ottenuto allo scadere sul campo del Pescara e spera di ritrovare la vittoria per non perdere terreno dalle primissime posizioni. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 14 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 255. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.