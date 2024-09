Anche se hai bevuto un drink non metterti al volante di un’auto Ho commesso un errore | Justin Timberlake condannato ai servizi sociali e multa di 500 dollari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Testa bassa e pentito davanti alla stampa.è statoa 25 ore di, unadi 500e sospensione della patente nello Stato di New York per 90 giorni, dopo l’arresto a giugno per guida in stato di ebbrezza. L’artista si è dichiarato colplevole eha voluto patteggiare, come riporta Variety, in modo da avereuno sconto dlela pena. “Non sono stato all’altezza degli standard che cerco di mantenere per me stesso. Avrei dovuto avere più prudenza. Capisco la gravità della situazione”, ha dichiaratoal giudice. Poi, una volta uscito dal tribunale, si è rivolto alla stampa: “se haiun, nonaldi. Ci sono così tante alternative. Chiama un amico, prendi un Uber. Ci sono molte app per muovervi. Prendi un taxi.