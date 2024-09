Volley Anzani | Avevo voglia di tornare mi sentivo un leone in gabbia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il centrale di Modena, Simone, ha parlato della nuova stagione in gialloblù e del suo rientro in campo dopo aver ottenuto l’idoneità sportiva agonistica: “di, allenarmi e stare con la squadra, micome unin. Adesso ciò che conta è migliorare dal punto di vista atletico senza farsi male ed essere al 100% quando ci saranno le partite che contano. Mi sono tenuto in forma anche a casa per non farmi trovare impreparato, ora ci vuole solo un po’ di tempo per crescere sia sotto l’aspetto tecnico che fisico, ma sto dando il massimo per arrivare pronto ai prossimi appuntamenti. Ritorno in gialloblù? Il PalaPanini è sempre affascinante, fa effetto indossare un’altra maglia dopo tanti anni alla Lube“.