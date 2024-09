Viviano | L’Inter vincerà lo Scudetto Juventus finisce dietro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 13 settembre 2024) Emiliano, ex portiere di Serie A, ha fatto il suo pronostico sul campionato su Controcalcio.ancora viene definita favorita per il successo. VITTORIA FINALE – Non ci sono molte sorprese sulla favorita per la vittoria del campionato. Anche Emilianosi unisce al coro e dice: «In questo campionato di Serie A retrocedono Venezia, Monza e Cagliari. Il Cagliari ha fatto un mercato che non mi è piaciuto nonostante Nicola. Al settimo posto metto la Fiorentina, questa è più una speranza. Sesto il Milan, quinta la Roma. Al quarto postoil Napoli di Conte. Terza l’Atalanta, seconda lae vince ancoralo».