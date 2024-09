Traffico Roma del 13-09-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazione alle porte della capitale sull’autosolebloccato per incidente tra Ponzanono Soratte la diramazione diNord in direzione di Napoli per un altro incidente sempre sull’autosole lunghe code tra la diramazione diSud Colleferro sempre in direzione di Napolie code sul Raccordo Anulare in particolare in carreggiata esterna tra laFiumicino allanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia e Salaria più avanti tra Bufalotta e Casilina permangono code sulla tangenziale interessata dai lavori della galleria Giovanni XXIII a via Salaria in direzione di San Giovanni in carreggiata opposta tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi E a proposito della tangenziale ricordiamo che per lavori è chiusa la rampa per la Prenestina per chi percorre la tangenziale in direzione di San Giovanni ...