Tennis Coppa Davis vince il doppio Italia-Belgio 2-1

Roma, 13 set. (askanews) – L'conquista il secondo successo a Bologna, battendo 2-1 il. Decisiva la vittoria indi Simone Bolelli e Andrea Vavassori dopo la vittoria di Berrettini con Blockx e il ko di Cobolli. Domenica la sfida con l'Olanda, decisiva per la qualificazione alla Final 8. L'si qualificherà se batte l'Olanda (si qualifica come prima); perde con l'Olanda e il Brasile batte il(si qualifica come seconda). C'è anche una terza ipotesi che può concretizzarsi in caso di ko per 2-1 con l'Olanda e la vittoria per 2-1 delcon il Brasile. In questo caso si andrebbe a contare il quoziente set.