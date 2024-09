Se l’Ucraina userà i missili a lungo raggio sul suolo russo l’Occidente sarà ufficialmente in guerra dice Putin

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 13 settembre 2024) Sepermetterà aldi colpire obiettivi russi con armi adi fabbricazione occidentale, Mosca lo considererà come un atto didiretto da parte della Nato. Lo ha detto il dittatoreVladimirgiovedì durante una sessione plenaria del decimo Forum Internazionale delle Culture Unite a San Pietroburgo nel tentativo di segnare una linea rossa diplomatica per evitare una escalation del conflitto che metterebbe a serio rischio la sicurezza del suo fragile paese.ha sottolineato che l’utilizzo di talirichiederebbe inevitabilmente il coinvolgimento di personale militare degli Stati Nato per programmare le traiettorie di volo e fornire i dati di puntamento satellitare, compiti che Kyjiv non è in grado di svolgere autonomamente. «Questo non è semplicemente un problema di consentire o meno al regime ucraino di colpire la Russia.