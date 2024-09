Scuola 2024-2025 i nodi del nuovo anno | tempo pieno studenti senza cittadinanza e calo demografico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Milano, 13 settembre– Il tanto atteso – o temuto – ritorno tra i banchi è ormai avvenuto per tutti glilombardi. Le ultime stime, messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, fotografano un’Italia ininvernoe con genitori che necessitano di una copertura oraria completa da parte della, soprattutto per i più piccoli. Situazione, questa, che riguarda anche la provincia di Milano, dove in totale gli iscritti sono 342.452 (29.448 all’infanzia, 117.493 gli alunni della primaria, 77.015 della secondaria di primo grado e 118.496 delle superiori), di cui 19.338 con disabilità. In tutto, in Lombardia, gliche quest’popolano le aule superano di poco il milione e centomila. Dall’infanzia alla secondaria di secondo grado il loro numero è calato del 4,84% rispetto a quanto registrato per l’scolastico 2020-2021.