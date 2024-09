Rimini l’infermeria è piena Buscè pronto a virare sul 4-4-2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tre attaccanti per una maglia. Almeno sin qui. Perchédi esterni in casapotrebbe aprire le porte, lunedì sera alla quarta di campionato in casa della Lucchese, a un posto in più. Gli infortuni, infatti, potrebbero suggerire adi rivedere qualcosa dal punto di vista del modulo considerando che, a oggi, c’è il solo Malagrida a tenere alto il nome degli esterni d’attacco in maglia a scacchi. Cioffi, infatti, è fuori dai giochi almeno per una decina di giorni. Chiarella non ha ancora definitivamente smaltito il vecchio infortunio e Dobrev è ancora lontano dalla migliore condizione fisica. Tutte questioni che potrebbero portare l’allenatore campano dal 4-3-3 al 4-4-2. Sempre chenon decida di passare alla difesa a tre, anche se questa ipotesi pare la meno probabile tra quelle a disposizione.