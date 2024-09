Porrettana una ferrovia con tanti disagi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Sono un utente dellache dallo scorso 9 giugno non può più utilizzare il treno per recarsi al lavoro a Bologna perché con il Passante Porretta-Pianoro il primo treno del mattino ora arriva 9 minuti dopo e non mi viene data alcuna flessibilità, di conseguenza devo percorrere 120 km al giorno in automobile. In questi giorni si leggono articoli che evidenziano le criticità del Passante e altri trionfalistici E' evidente come la città metropolitana di Bologna abbia voluto agevolare il proprio bacino elettorale, dopo l'introduzione dei limiti a 30 km/h in città si sono vistiarticoli che sbandieravano "un treno da Casteldebole a S Ruffillo ogni 15 minuti", mai si parlava del fatto che quel treno proviene da Porretta o Vignola.