Nuovo concorso INPS 2024 | 1 800 opportunità di carriera

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale () ha dato il via a unpubblico per il, finalizzato all’assunzione di 1.800 assistenti in tutta Italia. Questorappresenta un’importanteper coloro che hanno conseguito il diploma e desiderano intraprendere unanella pubblica amministrazione. L’obiettivo delè di rinforzare l’organico dell’e di migliorare l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini., foto Ansa – VelvetMagDettagli sulIlprevede 1.800 posti disponibili per il ruolo di assistente. Gli assistenti saranno impiegati nelle diverse sedi dell’istituto dislocate su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un’ottimaper i diplomati che ambiscono a un posto stabile nel settore pubblico.