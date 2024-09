Niente rincari per l’Atm Area C no stop entro l’anno Metro M4 verso l’inaugurazione il 12 ottobre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Milano – Non ci sarannodel biglietto dei mezzi pubblici né per i turisti né per i milanesi e pendolari. Anzi, le tariffe resteranno inalterate fino alla fine del mandato dell’attuale Giunta, che si chiuderà nel 2027. L’estensione del pagamento diC anche al sabato e alla domenica, invece, ci sarà, come già annunciato, ed entrerà in vigorela fine del: tramontata l’opzione inizio 2025. Quanto alle nuovepolitane,dell’ultima tratta dellapolitana 4 sembra destinata a tenersi il 12, mentre per la gara relativa al prolungamento fino a Baggio dellapolitana 1 c’è un tema di extracosti che si spera di risolvere presto. Così si è espresso il sindaco Giuseppe Sala a proposito delle partite aperte della mobilità.