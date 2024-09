Mostro di Firenze richiesta di revisione Taglio o strappo sulla tenda? Gli accertamenti 39 anni dopo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 –la retrodatazione dell’omicidio, secondo un esperimento compiuto da due big dell’entomologia forense, il prossimo tassello delladidella condanna all’ergastolo di Mario Vche stanno preparando gli avvocati Antonio Mazzeo e Valter Biscotti per conto del nipote del defunto postino di San Casciano, sta nell’analisi dellain cui il, nel settembre del 1985, sorprese Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili. Come nel caso della collocazione temporale del delitto, avvenuto la sera di domenica 8 settembre secondo la ricostruzione ufficiale e stando ai racconti di Giancarlo Lotti, anche in questo caso i legali puntano a smentire le dichiarazione del testimone-imputato: e cioè che la canadese dei francesi sia stata tagliata da Vcon un coltello.