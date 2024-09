LIVE F1 GP Azerbaijan 2024 in DIRETTA | Perez fa la voce grossa poi Sainz Leclerc in pista dopo i problemi allo sterzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.34sta girando con gomma media usata per capire se il problema è stato risolto o meno. 15.32 Sergiosale di colpi! 1:43.490 e prima posizione con 460 millesimi su. 15.31 Si sta rilanciando, tanti piloti stanno tornando in. 15.30 Ecco un aggiornamento dei tempi: 1 CarlosFerrari 1:43.950 3 2 Oscar PiastriMcLaren +0.033 2 3 Max VerstappenRed Bull Racing +0.079 3 4 Lewis HamiltonMercedes +0.238 3 5 SergioRed Bull Racing +0.411 2 6 Or BearmanHaas F1 Team +0.597 2 7 Yuki TsunodaRB +0.695 2 8 Fernando AlonsoAston Martin +0.733 2 9 Alexander AlbonWilliams +0.787 2 10 Franco ColapintoWilliams +0.799 2 11 Valtteri BottasKick Sauber +0.