L’avvocato di Camila Giorgi | Nessuna fuga era in viaggio di lavoro Ora è in Italia

(Di venerdì 13 settembre 2024) Quella dinon è stata una, ma solo undi. Parola di Edmondo Tomaselli, avvocato dell’ex tennista, ritiratasi all’improvviso il 7 maggio e senza alcun annuncio ufficiale. “La mia assistita ha trascorso un periodo negli Stati Uniti – ha dichiarato il legale al Corriere del Veneto -, poi è rientrata ine sta anche seguendo alcuni progetti lavorativi ma non è mai sparita dai social“. Negli ultimi mesiera diventata irrintracciabile, ma il suo legale minimizza: “Si tratta solo di chiacchiere. Non c’è mai stata alcuna volontà di non farsi trovare, aveva solo impegni personali. Oltretutto ha una community di fan che l’hanno seguita attraverso la pagina Instagram, quindi non è mai stata irreperibile“.di: “, era indi. Ora è in” SportFace.