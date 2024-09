La relazione con Gabriel Garko? Vera ma durò poco Con Tarallo mi sono sempre sentita protetta è stato il mio padre lavorativo | le confessioni di Manuela Arcuri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) È stata la regina delle fiction Mediaset, adessotorna al cinema con “Tradita”, che uscirà nelle sale nel 2025, con la regia die Altobelli e con nel cast Giancarlo Giannini, Monica Guerritore, Angela Molina, due divi sex symbol, William Levy e Fernando Lindez. Laha lavorato per tanti anni alle fiction della Ares Film, di cui si è parlato molto per il caso che ha coinvolto il produttorein merito al suicidio del suo compagno Losito e ad alcune presunte pressioni subite da alcuni attori della scuderia. “Il caso e? tuttora in corso e non posso entrare in dettagli che non mi riguardano. – ha detto a Il Corriere della Sera l’attrice – Posso dire che dami, e?il mio. Magari ce ne fossero produttori come lui!”.