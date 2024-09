Emergenza alberi Giardino di Roma collassa alberatura vicino alla scuola materna

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 13 settembre 2024) Crolla un albero nel quartiere didinel X Municipio:taa unaAttimi di apprensione nel quartiere didi. Per il forte maltempo che si è abbattuto su tutto il X Municipio diCapitale, un albero èto nel quartiere dell’entroterra lidense. Una situazione che solo miracolosamente non ha ferito nessun cittadino, nonostante l’sia crollata a pochi passi dai locali di una. La situazione è stata prontamente segnalataPolizia Locale nelle prime ore di questa mattina. Crolla un alberodidiPoteva aver esiti drammatici l’ennesimo crollo di un albero nel territorio capitolino. La vicenda questa volta ci porta nel X Municipio diCapitale, dove l’si è piegata verso il manto stradale lungo via Nino Taranto.