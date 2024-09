Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico | a Paestum dal 31 ottobre al 3 novembre

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 13 settembre 2024), OLTRE 25 ANNI DI BMTA Ladel(BMTA), giunta alla sua XXVI edizione, in programma adal 31al 3prossimo, dopo oltre 25 anni si conferma come evento unico a livello internazionale nel suo genere, nonché appuntamento ormai irrinunciabile per archeologi e operatori turistici e culturali non solo dei Paesi del Mediterraneo, che si incontrano per discutere di fruizione, gestione, valorizzazione del patrimonioe diculturale. Dal 2021 laviene ospitata grazie al Comune di Capacciopresso il Next, ex Tabacchificio Cafasso, sito di archeologia industriale risalente agli anni Venti.