Weinstein quasi morto incriminato di nuovo da gran giurì Ny

(Di giovedì 12 settembre 2024) Harveye' stato nuovamenteda ungiuri' di New York per molestie sessuali. Lo ha annunciato la sostituta procuratore Nicole Blumberg in tribunale a Manhattan. I termini dell'incriminazione sono per ora segreti e la procura intende presentare una mozione per consolidare tutti i capi di accusa, legati a denunce di molestie fatte da altre donne che si sono fatte avanti nel frattempo, in una nuova incriminazione. La prossima udienza del casoa New York e' il 18 settembre. L'ex boss di Miramax, la cui condanna a 23 anni di prigione e' stata revocata per vizio di forma, non si e' presentato oggi in aula: da qualche giorno e' ricoverato in ospedale a Manhattan dove domenica e' stato sottoposto a un intervento al cuore.