Scuola si riparte con una lite per una ragazza | studente accoltellato

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn quattordicenne è statoda un coetaneo, in unadi Pompei, in provincia di Napoli, al culmine di unache, secondo le prime informazioni, sarebbe scattata per un ragazzina. La vittima, ferita alla schiena, è stata soccorsa ma non è in pericolo di vita. Tutto è avvenuto in un istituto alberghiero. L’re è stato subito fermato e si trova in questo momento negli uffici del commissariato. La sua posizione sarà valutata dalla Procura dei Minori di Napoli. L'articolo, sicon unaper unaproviene da Anteprima24.it.