Paperissima Sprint omaggia Luca Giurato

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 12 settembre 2024) In assenza di Techetechetè, ci pensaa ricordare, scomparso ieri. La trasmissione di Antonio Ricci, in onda su Canale 5 alle 20.35, dedicherà la puntata di questa sera al giornalista e conduttore che ha di fatto legato la sua carriera a Rai 1. L’ironia e le gaffe hanno rappresentato un ‘marchio di fabbrica’ indelebile di, portatore di buon umore che piaceva e divertiva tutti. Proprio Ricci, a Striscia la Notizia, gli dedicò una rubrica all’interno del TG satirico dal titolo “Ci avrei”. Nella puntata di questa sera diandrà in onda una raccolta delle iconiche gaffe del conduttore: un piccolo omaggio a colui che era grande amico del patron di Striscia e Papere.