Mostra Art in Motion | AI Creatives at the Singapore Night Race

(Di giovedì 12 settembre 2024) Arte, motorsport, cambiamento climatico, intelligenza artificiale e sostenibilità. Per il sesto anno consecutivo, DZE Asia con sede a, azienda controllata da DZ Engineering di Dino Zoli Group, e Fondazione Dino Zoli presentano aun progetto d’arte contemporanea in occasione del Gran Premio di Formula 1. LaArt in: AIat the, a cura di Nadia Stefanel, sarà allestita dal 18 al 24 settembre 2024 presso The Arts House, tra gli edifici più antichi di, in passato sede del Parlamento. Il progetto presenta le opere di sei artisti internazionali di base in Italia e a– Francesca Fini, Debora Hirsch, Giuseppe Ragazzini, Martin Romeo, Jake Tan, Ker Siang Yeo – che sperimentano strumenti innovativi di intelligenza artificiale, studiandone le possibili integrazioni nell’arte.