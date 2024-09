L’Italia si qualifica ai quarti di Coppa Davis se… Le combinazioni contro il Belgio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024)ha esordito con una vittoriail Brasile nella fase a gironi della: i detentori dell’Insalatiera si sono imposti sui sudamericani per 2-1, incominciando nel miglior modo possibile il proprio cammino sul cemento di Bologna. La nostra Nazionale tornerà in scena venerdì 13 settembre nel capoluogo emiliano per fronteggiare il, per poi chiudere l’avventura di fronte al proprio pubblico sfidando l’Olanda nella giornata di domenica 15 settembre.