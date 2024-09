Il Napoli di Conte parlano Montervino e Fabio Tarantino

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 12 settembre 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto Francesco. Di seguito le parole dell’ex giocatore del, attuale direttore sportivo della Virtus Francavilla. McTominay come Hamsik?è stato meticoloso nella scelta dei calciatori. Son curioso di vedere McTominay perchè per me può rappresentare uno che può far parte del futuro del”. McTominay, rispetto a Marekiaro ” Come caratteristiche è diverso da Hamsik che con una sola giocata vinceva la partita e creava un valore in più. Lo scozzese dà qualcosa in più dal punto di vista dell’interdizione e della fisicità. Con il 3-4-2-1 McTominay può giocare solo in mezzo al campo, però sa fare anche gol emagari penserà di cambiare qualcosina per farlo stare tra gli attaccanti e i centrocampisti.