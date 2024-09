Cannabis light il Tar del Lazio blocca il divieto | cosa cambia per aziende e consumatori

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il Tribunale amministrativo regionale, Tar, delha sospeso il decreto legge dello scorso giugno con cui il Governo equiparava il cannabinolo (Cbd) alle sostanze stupefacenti, rendendo diversi prodotti a base di canapa, tra cui la cosiddetta, illegali. La decisione aveva messo a rischio un’intera filiera che si era sviluppata dal 2016 in una zona grigia della legisne. Il ricorso è stato presentato dall’Ici, associazione che rappresenta gli imprenditori italiani del settore della canapa, i più colpiti dalla decisione. Per il momento quindi lepotranno continuare nelle loro attività , in attesa dell’udienza che deciderà definitivamente sulla questione, il 16 dicembre prossimo.