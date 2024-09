Borse in netto rialzo questa mattina cresce l’attesa per il taglio dei tassi da parte della Bce

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 12 settembre 2024) Leeuropee sono inin attesa del previstodeid’interesse dello 0,25% daBce. L’attenzione è rivolta alle dichiarazioni di Christine Lagarde, che potrebbero fornire indicazioni sulle future politiche di Francoforte. Nonostante ilsembri scontato, la giornata potrebbe riservare sorprese a causavolatilità recente, simile a quella vista in occasione dei dati sull’inflazione americana all’inizio di settembre. Francoforte guadagna l’1,32%, Parigi l’1,12%, Londra l’1,11% e Milano lo 0,93% a 33.483 punti. A Milano bene le banche, Tim e Stm In Europa si intensificano gli acquisti, con Piazza Affari che mette in evidenza una performance particolarmente positiva. Le principali azioni italiane hanno registrato un andamento positivo.