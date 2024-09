Verso Cagliari-Napoli parla il direttore sportivo dei rossoblù

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 11 settembre 2024): Nereo Bonato,del club sardo, hato in conferenza stampa. Di seguito alcune sue dichiarazioni. “E’ stata una buona sessione di mercato. Abbiamo raggiunto gli obiettivi, stiamo costruendo un’ossatura base seguendo la filosofia del club, più aggressivo e dinamico. Vogliamo puntare su obiettivi giovani, possibilmente italiani, tenendo presenti anche le caratteristiche di gioco del nostro allenatore. Nonchè i vincoli e parametri economici”. Non solo: gli obiettivi del“Volevamo ripartire da Viola, Mina e Gaetano più altri profili che devono maturare. Ci siamo concentrati sulla difesa con l’arrivo di Luperto e la conferma dello stesso Mina. Il rientro di Marin e l’arrivo di Adopo ci ha conferito qualità a centrocampo, così come gli esterni.