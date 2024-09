Trevisan-Zarazua oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Guadalajara 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Martinase la vedrà contro Renatanel secondo turno del WTA 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località messicana. La toscana è reduce dal successo in due set ai danni della statunitense Caroline Dolehide, ottava forza del seeding. Ora sul suo percorso c’è la top novanta padrona di casa, che al debutto ha piegato in tre parziali la resistenza dell’ucraina Anhelina Kalinina. Tra le due giocatrici si tratta del quarto scontro diretto della carriera, conche si trova avanti per 3-0 ma partirà leggermente sfavorita secondo le quote dei bookmakers. Ben due dei tre precedenti, infatti, si sono risolti soltanto al terzo e decisivo set.