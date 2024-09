Ma perché Maria Rosaria Boccia ha dato buca a CartaBianca? Ecco il motivo la reazione di Bianca Berlinguer

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 11 settembre 2024)sarebbe dovuta essere fra gli ospiti di, il programma di, ma alla fine non si è presentata in studio. Cosa è successo? L’influencer di Pompei, come è stata soprannominata di recente, è sulla bocca di tutti per via dell’affaire con il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Quest’ultimo ha ammesso di aver tradito sua moglie con, mentre lei, invece, smentisce qualsiasi tipo di coinvolgimento sentimentale. Quello che è successo davvero fra i due, al momento, rimane un vero e proprio mistero. Nel frattempo, però, la donna ha deciso di raccontare la sua verità: la prima intervista ufficiale rilasciata a La Stampa ha evidenziato un aspetto inquietante della vicenda; secondo, infatti, il Ministro Sangiuliano sarebbe sotto ricatto.