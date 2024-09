Inflazione | convincente per la FED meno per l’azionario

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il rapporto CPI di agosto è stato per lo più in linea con le aspettative degli economisti. Lo sottolinea Jakob Westh Christensen, market analyst di eToro, sulla lettura dell’Usa, spiegando che l’complessiva è scesa al 2,5%, rispetto al 2,9% del mese precedente, e rappresenta l’aumento più contenuto in oltre tre anni e mezzo.per la Fed Mentre continuiamo a vedere progressi costanti nella moderazione dell’aumento dei prezzi, l’di fondo, che esclude la volatilità di cibo ed energia, è cresciuta dello 0,3% nel mese rispetto allo 0,2% previsto. Tuttavia, per l’anno in corso, è rimasta piatta al 3,2% e questa lettura una tantum non dovrebbe destare preoccupazioni. Il dato odierno “è l’ultimo segnale significativo prima della riunione della Fed della prossima settimana.